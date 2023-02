Plata de Gina del Rio a l'esprint de la Copa d'Europa júnior

Actualitzada 19/02/2023 a les 06:40

Gina del Rio va sumar un nou podi a la Copa d’Europa júnior en la modalitat d’esprint, i va ser segona a la prova disputada a Campra (Suïssa). La fondista de la FAE havia aconseguit la classificació després de fer una bona qualificatòria i ser quarta, i a les rondes eliminatòries va fer també bones curses arribant a guanyar, fins i tot, la semifinal. A la gran final, però, la italiana Iris De Martin va acabar imposant-se per tot just mig segon. Pel que fa a la prova sènior, Carola Vila va ser 23a a la qualificació, a 14”16 del millor registre. Totes dues disputaran avui la segona prova d’aquesta Copa d’Europa en format clàssic i sortida massiva, amb 20 quilòmetres per a Vila, i 10 per a Del Rio.D’altra banda, en surf de neu, Mario Da Cruz va pujar al podi amb una tercera posició a la prova FIS disputada a Baqueira Beret. El surfista havia estat segon en la qualificació, i a les finals va acabar tercer. En noies, Elia Pascuet i Nerea Fernández van ser cinquena i sisena.