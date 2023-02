L'FC Andorra es retroba amb el triomf (1-0)

L’FC Andorra ha tornat a vèncer després de cinc partits sense fer-ho després d’imposar-se per 1-0 a l’Sporting de Gijón en un duel boig que s’ha acabat decidint amb un gol de Bakis de penal al minut 81. Abans, l’àrbitre havia anul·lat un gol a Almpanis, i també un penal comés sobre Valera.

Els tricolors han arrencat bé, monopolitzant la pilota i superant la pressió alta dels visitants, i ha generat fins a quatre arribades amb perill en tot just 10 minuts, amb un cop de cap d’Almpanis que ha sortit fregant la creueta com a ocasió més clara. Poc a poc l’Sporting ha anat traient el cap, però sense generar perill, mentre que l’FC Andorra anava perdent un pèl de força. Al minut 27 hagués pogut canviar el partit amb el gol d’Almpanis a la sortida d’un córner, però l’àrbitre l’ha acabat anul·lant després de consultar el VAR per una falta sobre el porter en el bloqueig anterior. Això no ha enfonsat, ni molt menys, els tricolors, que han seguit en busca del gol, i l’han tingut en botes de Valera amb un xut llunyà en una ocasió que ha tret Cuéllar, en una mala rematada de Bakis a l’àrea petita que ha sortit molt desviada, o amb un tir d’Almpanis des de la frontal amb què s’ha tancat la primera meitat.

A la represa, l’Sporting ha arrencat millor, i ha tingut el 0-1 en una acció de Djuka, que no s’ha mostrat encertat en l’1 contra 1 amb Nico Ratti. El davanter montenegrí ha dut de corcoll a la denfesa tricolor i ha tingut una altra ocasió que ha sortit fora. Entre mig, l’àrbitre ha anul·lat un gol als locals per fora de joc després de consultar el VAR. El partit estava boig, però encara faltava la traca final, primer amb un penal xiulat per l’àrbitre sobre Valera, que va anul·lar poc després el VAR per una suposada falta prèvia de l’atacant, i després amb una caiguda a l’àrea de Bakis que el col·legiat no havia assenyalat en primer terme, però que ho ha acabat fent a instàncies del VAR. El davanter turc no ha fallat, i ha acabat fent l’1-0 al 81 que acabaria sent definitiu.