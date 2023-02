L’FC Andorra rep l’Sporting de Gijón amb l’objectiu de trencar la mala ratxa de cinc derrotes consecutives

Avui és el dia. L’FC Andorra necessita trencar la mala ratxa de cinc derrotes consecutives a la lliga (i un únic triomf en deu partits) per no seguir acostant-se perillosament a la zona baixa de la classificació, i l’oportunitat de fer-ho arriba amb la visita de l’Sporting de Gijón (16.15 hores, Estadi Nacional). Tot i que els asturians són també en un mal moment i tenen només un punt més que els homes d’Eder Sarabia, guanyar no serà fàcil, com ja s’ha demostrat en visites anteriors a casa d’equips de la zona mitjana baixa com l’última, la del Saragossa, sense