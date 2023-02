Jornada de duels directes a la Lliga Multisegur

Actualitzada 19/02/2023 a les 06:41

La Lliga Multisegur Assegurances viurà avui una jornada de duels directes per la permanència i pel títol a la 18a data de competició. Els dos duels matinals estaran centrats en la part baixa amb els partits entre UE Engordany i Penya Encarnada (11.00 hores) i UE Sant Julià i FC Ordino (13.30 h), tots dos emesos per Diari TV.La jornada de tarda, en canvi, estarà focalitzada en la lluita pel títol, amb el matx entre primer i segon, FC Santa Coloma i Atlètic Escaldes (18.30 hores), com a duel estrella. Abans, des de les 16.00 hores es jugarà el partit entre Inter Club d’Escaldes i UE Santa Coloma.