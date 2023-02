Els tricolors s’exhibeixen i ja tenen set punts de marge respecte al segon

L’equip masculí del VPC Andorra manté la seva trajectòria gairebé immaculada i ahir va destrossar el CR Tarragona per un contundent 0-75, que li permetrà continuar una setmana més com a líder a la Divisió d’Honor Catalana. Els tricolors van sortir per totes des del primer moment, i al descans manaven 0-20 amb un cop de càstig de Pep Arasanz, i assajos del mateix Arasanz, Pedro Alvarado i Bauti Álvarez.



A la represa, els homes de Dani Raya no van abaixar el ritme, sinó que van continuar amb el festival ofensiu amb nou assajos més. Irakli Berdzenishvili, Cristian Abarca, Sam Franken,

