Àxel Esteve, 38è a l'eslàlom dels Mundials

Actualitzada 19/02/2023 a les 18:20

Els Campionats del Món de Courchevel-Méribel s’han tancat avui amb l’última cita, l’eslàlom masculí, en el qual Àxel Esteve ha assolit la 38ª posició. L’esquiador andorrà ha completat les dues baixades amb un temps total de 1.44.94, amb +5.44 respecte al guanyador, el noruec Henrik Kristoffersen, que s’ha penjat l’or amb 1.39.50. Esteve aconseguia el 41è temps a la primera mànega amb +1.19, mentre que a la segona marcava el 37è registre parcial amb +3.53. Finalment se situava 38è en finalitzar tots els corredors.Roger Vidosa, director d’esquí alpí de la FAE, ha explicat que Esteve ha esquiat “al seu nivell a la primera mànega”, tot i que amb algun error que sense ell hagués “esgarrapat mig segon”. Per la seva part, Esteve s'ha mostrat sastifet ja que "era una pista molt exigent, el traçat era molt complicat, però he donat el meu màxim".Avui Crans Montana (Suïssa) ha tancat la Copa d’Europa de velocitat amb el segon descens femení que comptava amb Cande Moreno i Jordina Caminal. Moreno ha estat 33ª mentre que Caminal, que ha acabat 48ª, ha fet millors punts FIS.Moreno ha marcat un temps de 1.14.23, amb +1.95, per acabar 33ª a la cursa de descens suïssa. L’andorrana s’ha quedat a 0.09 de la zona de punts, que avui l’ha tancada la italiana Giulia Albano.Per la seva part, Caminal ha estat 48ª amb 1.15.43, a 3.15 de la guanyadora, que avui ha estat novament l’austríaca Nadine Fest (1.12.28), i amb 69.48 punts FIS que li faran mitjana amb els 63.65 punts que va obtenir a la FIS de desembre a Santa Caterina Valfurva, la qual cosa farà que a la pròxima llista de la FIS rebaixi els seus actuals 86.04 en la disciplina de descens.Finalment, avui també s’ha celebrat a la pista Àliga del Tarter, escenari de les finals de la Copa del Món, la cursa de paral·lel de categoria U16, tant en categoria masculina com femenina. Aquest traçat serà similar al que es trobaran els esquiadors i esquiadores que competiran a les finals de la WC.En categoria femenina, s’ha imposat Isabella Pérez per davant d’Emma Ledesma, que ha estat segona, i Chloe Cerqueda, que ha completat el podi. En categoria masculina, el guanyador ha estat Èric Mitjana, mentre que segon ha acabat Jan Visa. Tercer i tancant el podi ha finalitzat Jordi Rogel. La competició de gegant paral·lel ha comptat amb força participació, amb esquiadors i esquiadores del Principat.