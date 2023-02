Un interior a l’inici del recorregut deixa l’esquiador sense poder finalitzar la prova

Joan Verdú no va poder finalitzar el gegant del Campionat del Món de Courchevel Méribel 2023 després de cometre una errada a les primeres de canvi que va fer-lo anar per terra i no poder completar la prova. L’esquiador, que sortia amb el dorsal 21 de 100 participants, havia marcat el dinovè millor temps al primer parcial, però poc després va cometre un interior que el va fer anar per terra i saltar-se algunes portes, quedant així fora de la seva prova predilecta, a la qual arribava amb l’ambició d’intentar lluitar per un Top 10.



Després de la cursa, Verdú va