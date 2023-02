Primers punts d'Axel Esteve a la Copa d'Europa, amb un 29è lloc

Actualitzada 18/02/2023 a les 06:55

Axel Esteve va sumar ahir els primers punts a la Copa d’Europa després d’acabar en 29a posició a l’eslàlom de Berchtesgaden (Alemanya), just abans de desplaçar-se al Mundial. L’esquiador de la FAE va ser 45è a la primera mànega, però va recuperar 16 posicions a la segona de les baixades, fins entrar al Top 30 i sumar els primers dos punts del circuit continental. De la seva banda, Àlex Rius, no va poder acabar la primera mànega. Esteve va marxar ahir mateix cap al Mundial, però Rius sí que disputarà la segona prova, que està prevista per avui.També a la Copa d’Europa, però en aquest cas de descens, Jordina Caminal va ser 46a al segon entrenament a 3”31 del millor temps. Cande Moreno, que es trobava malament, no va disputar-lo, però totes dues participaran a la cursa d’avui.Per últim, en esquí de fons, Carola Vila i Gina del Rio disputaran la Copa d’Europa de Campra (Suïssa) sènior i júnior, respectivament. Durant la jornada d’avui hi haurà els esprints, mentre que demà seran les curses clàssiques.