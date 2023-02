Conveni entre la federació andorrana i la portuguesa

La Federació Andorrana de Natació (FAN) i la Federació Portuguesa de Natació (FPN) van signar ahir un conveni de col·laboració per impulsar la natació al país. L’acte va celebrar-se al Centre de Tecnificació d’Ordino (CTO) amb el president de la FAN, Joan Clotet, i el seu homòleg Antonio José Silva, que també és president de la federació europea (LEN).



L’acord es revisarà any a any i per al 2023 es preveuen activitats de formació en natació artística per ajudar en el desenvolupament de nedadors, entrenadors i estructura, i també que la selecció portuguesa de natació pugui fer estades d’entrenament al país.