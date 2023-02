Verdú, fora al gegant del Mundial

Actualitzada 17/02/2023 a les 11:56

Joan Verdú no ha pogut completar el gegant del Mundial de Courchvel Meribel 2023 després de fer un interior a l’inici del recorregur. L’esquiador arrencava amb el dorsal 21 de 100 participants, i marcava el 19è temps al primer dels parcials. Poc després, però, en un gir a dretes ha fet un interior i ha anat per terra sense poder completar la cursa. Dels cent participants només 64 han aconseguit finalitzar la prova.

Verdú se centra ara en la Copa del Món de gegant, on li resten tres curses per classificar-se per les finals de la Copa del Món de Grandvalira. Dissabte vinent competirà a Palisades Tahoe (Estats Units) i l’11 i 12 de març tindrà dues curses a Kranjska Gora, a Eslovènia.