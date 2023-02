Stefi Troguet intentarà coronar l'Everest

Actualitzada 17/02/2023 a les 12:58

La cima és alta del món és el nou repte d'Stefi Troguet. L'alpinista ha anunciat aquest matí que marxarà a l'abril per intentar coronar l'Everest, el pic de 8.849 metres, en la que serà la cinquena expedició que afronta en el marc del projecte 14x8.000 sense oxígen assistit.La jove ha explicat que l'expedició a l'Everest "és un repte que arriba abans del previst" però que pel suport de les institucions i les marques i a l'equip que l'ajuda a gestionar els permisos "donarà el màxim" per a complir l'objectiu 2023 i fer dos cims. I és que en la presentació que ha fet al comú d'Encamp ha exposat que els nous objectius inclouen també l'ascens al Lhotse, la quarta muntanya més alta del món, de 8.516 metres d'altitud. Aquest repte l'afrontarà en funció de com es trobi i de les condicions meteorològiques de la zona, segons ha assenyalat.Stefi Troguet ha coronat ja tres 8.000. El 2019 va fer el cim del Nanga Parbat, de 8.125 metres, i el Manaslu, de 8.163 metres. I l'any passat va ascendir al K2, de 8.611 metres.