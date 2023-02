Actualitzada 17/02/2023 a les 05:40

Pal Arinsal acollirà diumenge 5 de març la sisena edició de la Skimo femenina, prova de caràcter festiu i solidari que té com a objectiu contribuir a la pràctica dels esports de neu en el sector femení, i que entregarà part de la recaptació a Autea. Hi haurà un recorregut d’esquí de muntanya i un de raquetes de neu, i s’incorporen dues possibilitats d’inscripció en parelles, una de mare i filla, i una altra formada per un home i una dona.