Actualitzada 17/02/2023 a les 05:37

Lucas Pagès no va poder disputar la Copa del Món d’Aal (Noruega) per lesió. L’esquiador havia notat molèsties al genoll després d’un salt al reconeixement de la pista, i les primeres exploracions van aconsellar-li que no competís per veure com evolucionava.