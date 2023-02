El MoraBanc Andorra no falla a Càceres (70-82)

Actualitzada 17/02/2023 a les 22:44

El MoraBanc Andorra ha sumat la 19a victòria de la temporada a la Leb Or després de derrotar al Càceres Patrimonio de la Humanidad per 70-82. Els tricolors no han tingut un bon inici, però han pogut capgirar la situació al segon quart, i ja no han deixat espcapar el triomf.

Els tricolors han arrencat malament, espessos en atac i poc endollats també en defensa, arribant a perdre per 11 punts (22-11), i tancant el primer quart 22-13. El bon segon període triclor, però, ha permès esmenar el mal inici amb un 2-19 de sortida i marxar set amunt (29-36). A la represa, els tricolors han seguit manant, i tot i un 6-0 local de sortida, han seguit augmentant la diferència fins als 16 punts (39-55), tot i que el tercer quart s'ha tancat 44-57. Als deu minuts finals, però, el MoraBanc no s'ha deixat sorprendre tot i que el Càceres ho ha provat i s'ha arribat a acostar a nou punts, i ha facturat la 19 a victòria del curs.

Els tricolors descansaran ara la propera setmana per l'aturada de la competició i l'entrada en escena de les seleccions, i la propera cita a la Leb Or serà una final anticipada per l'ascens amb la visita del Zunder Palència el dissabte 3 de març al Poliesportiu.