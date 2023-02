Un títol terapèutic

L’Andorra es proclama campió de Catalunya per segon cop, amb un gol de Bakis al 92

L’FC Andorra va proclamar-se ahir campió de Catalunya per segona vegada a la seva història després de superar per 1 a 0 el Badalona Futur amb un gol de Sinan Bakis al minut 92 (igual que al duel de semifinals contra l’Olot, quan va fer-ho al 81) en un matx que possiblement no passarà a la història per cap altre motiu que no sigui afegir una copa a la vitrina, un fet no habitual en els tricolors. I és que els homes d’Eder Sarabia no van mostrar ni de bon tros la seva millor versió com sí que havien fet