Skimo Femení incorpora noves modalitats d'inscripció

Actualitzada 16/02/2023 a les 14:41

L'estació de Pal Arinsal acollirà el diumenge 5 de març la sisena edició de la Skimo Femení. La novetat d'enguany es que s'incorporen les inscripcions de dues categories en parella, una formada per mare i filla i una altra formada per una dona i un home. El dia es completarà amb les sessions d'estiraments que es realitzaran tant abans com després de les proves i un dinar de germanor al Pla de la Caubella.La cursa celebra el Dia Internacional de la Dona i té l'objectiu de contribuir a la pràctica dels esports de neu en el sector femení a més de tenir un punt solidari en què gran part dels fons recaptats es donaran a AUTEA, l'Associació d'Afectats d'Autisme d'Andorra. L'any passat hi van participar fins a 312 persones, aquest any l'organització s'ha posat com a objectiu arribar als 400 participants.