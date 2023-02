Les finestres FIBA faran net de les lesions del MoraBanc

El MoraBanc Andorra visita demà el pavelló multiús de Càceres per enfrontar-se al renovat equip extremeny, en la darrera jornada de la LEB Or abans de l’aturada per les finestres FIBA. El punt i seguit a la competició, després de la derrota a la Copa Princesa i el partit contra el Càceres, servirà al MoraBanc per fer net en l’àmbit mental i, sobretot, a la infermeria. Tres jugadors es troben físicament a mig gas i poder descansar durant més de 15 dies –l’equip no jugarà fins al 4 de març al Poliesportiu davant el Palència–, fet que ha estat molt