Marc Vales torna a Espanya i fitxa pel Reial Unió d'Irun

Actualitzada 15/02/2023 a les 05:52

Després de les darreres experiències a Finlàndia (Seinäjoki), Noruega (Sandejford) i Malàisia (Kedah FA), Marc Vales torna al futbol espanyol i s’ha compromès fins a final de temporada amb l’històric Reial Unió d’Irun. L’internacional no competeix des del novembre –el darrer partit va ser amb la selecció contra Gibraltar– i ha decidit acabar el curs a les files del club basc, que milita a Primera RFEF i que lluita per assolir la permanència. Vales feia gairebé set anys que no jugava al futbol espanyol.