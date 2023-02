L'equip nacional, amb vuit representants a Boí Taüll

El Campionat del Món tindrà lloc del 27 de febrer al 5 de març

La Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) tindrà una representació de vuit esquiadors al proper Campionat del Món d’esquí de muntanya que tindrà lloc a l’estació de Boí Taüll del 27 de febrer al 5 de març. L’equip nacional estarà compost per Oriol Olm, Lea Ancion i Marc Casanovas, que competiran en categoria sub 20, mentre que Max Palmitjavila i Miquel Naudi participaran en la sub 18, una categoria on Adrià Isal i Xavi Celades participaran com a convidats. Adrià Bartumeu, en categoria sènior, completarà la convocatòria.



Cinc dels seleccionats –Olm, Casanovas, Ancion, Naudi i Palmitjavila– ja van participar el cap de