Bartumeu Gabriel acaba setè i Xavi Cornella, setzè, a Maribor

Actualitzada 15/02/2023 a les 05:57

Bartumeu Gabriel va finalitzar en el setè lloc i Xavier Cornella al 16è, al segon gegant FIS de Maribor (Eslovènia). Gabriel va marcar el setè temps a 2”30 del guanyador, que va ser Felix Marksteiner, amb 1’38”37. L’andorrà se situava vuitè a la primera mànega amb +1”63, mentre que a la segona millorava per situar-se setè de la mànega amb +0”94. Cornella, per la seva part, va finalitzar 16è a 3”47 de Marksteiner. A la primera mànega ja se situava 16è amb +2”23, mentre que a la segona era 17è de la mànega amb +1”51. Al final se situava en la 16a posició. El tècnic, Fred Beauviel, va explicar que “tècnicament hi ha coses que avancen, però ens falta encara quilòmetres, rodatge en gegant i fer encara més entrenaments i posar-ho al lloc tot per automatitzar”.D’altra banda, a Crans Montana (Suïssa), Cande Moreno i Jordina Caminal tornen demà a córrer i ho faran a la Copa d’Europa de velocitat. Per altra part, a Berchstesgaden (Alemanya) hi haurà una altra cita de Copa d’Europa, en aquest cas d’eslàlom i amb Àlex Rius, que competirà divendres 17 i dissabte 18.