Bakis dona la Copa Catalunya a l'FC Andorra (0-1)

Actualitzada 15/02/2023 a les 22:57

L’FC Andorra ha sumat la segona Copa Catalunya de la seva història després d’imporsar-se per 1-0 al Badalona Futur en un mal partit, però on una diana de Bakis al minut 92 ha donat el segon trofeu al conjunt tricolor.Els tricolors han arrencat freds, com el temps al Municipal de Badalona, i veient-se superats per l’embranzida local davant d’una oportunitat històrica pel conjunt català. Guiu ha estat el més incisiu pels locals, primer amb una internada per la dreta que Bomba ha enviat a córner, i després, i després amb un tir que ha enviat per sobre del travesser. Entre mig, dos córners servits de manera directa per Dani Hernàndez, protagonista també de l’ocasió més clara, amb una rematada al pal que ha salvat als homes d’Eder Sarabia contra un equip dues categories inferior.El tècnic tricolor, precisament, veia emprenyat des de la banda l’inici del seus amb uns primers minuts inoperants més enllà d’una única arribada després d’una centrada de Jacobo des de l’esquerra, que Hevel ha pogut rematar forçat. La més clara pels del Principat, però, no ha arribat fins gairebé a la mitja hora de joc, després de que Bundu entrés per la dreta, i busqués el primer amb un xut fort que Becerra ha pogut enviar a córner. Poc a poc, l’FC Andorra s’ha anat fent amb el domini del partit, però sense gaudir de més ocasions clares. De fet, la millora ha estat gairebé un miratge, i és que ha estat el Badalona, de nou, qui ha tornat a buscar el gol abans del descans amb una ocasió claríssima d’Altube que ha sortit fregant el pal.A la represa, l’FC Andorra ha sortit millor decidit a intentar tancar la final ràpid, però li ha faltat el punt de finor que tampoc està trobant a la lliga, per acabar de generar alguna ocasió clara, inclòs un penal que els tricolors han demanat per unes mans. El Badalona, però, no renunciava la seu joc i ha provat de far mal a la contra, tot i que eren els homes de Sarabia els que voltaven més la porteria contraria. Però no ha durat gaire. Perquè de nou, el Badalona Futur ha tornat a tenir les més clares, la primera després d’un mal refús de Lizoain que ha tret Valle sobre la línia, i tot seguit amb una providencial intervenció de Bomba per desfer una errada de Petxa.El tram final, com era previsible, ha estat totalment per l’FC Andorra, que buscava el gol amb insistència per evitar els penals davant d’un Badalona que ja notava el pas dels minuts i la com baixava el físic. Especialment sagnant ha estat quan ha entrat Valera i s’ha ajuntat per la dreta amb Alti, fent anar de corcoll a la defensa catalana. I per aquí han arribat les dues ocasions més clares, amb un tir d’Alti que ha tret Becerra, una internada de Valera que ha fet la passada de la mort però no ha trobat rematador, una altra centrada al segon pal què Carlos Martínez no ha pogut rematar amb comoditat. El Badalona, a pilota aturada, ha buscat el títol, però el lloc era la banda dreta, d’on Valera s’ha inventat una espectacular jugada individual per posar una pilota a Bakis al punt de penal i que el davanter turc certifiqués el segon títol tricolor. Gerard Piqué no s'ha vulgut perdre la victòria i ha seguit el partit des del Municipal de Badalona.