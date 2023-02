Verdú entra en escena amb el paral·lel

L’esquiador debuta avui a la cita de Courchevel-Méribel amb les qualificacions de la disciplina

Joan Verdú s’estrena avui al Campionat del Món d’esquí alpí de Courchevel-Méribel amb les eliminatòries de la disciplina de paral·lel. Tot i que, lògicament, tots els esforços de l’andorrà se centren en el gegant de divendres, Verdú creu que el paral·lel “és un bon objectiu i hi anem a totes”. A més, va apuntar que “el feeling és bo, les condicions d’entrenament també són bones, així que anem a lluitar-ho”.



L’esquiador de la FAE va tancar ahir la segona jornada d’entrenament de paral·lel a la pista Emile Allais de Courchevel, just al costat on avui es jugarà la classificació per a