Simulacre d'emergències per les Finals de la Copa del Món

Actualitzada 14/02/2023 a les 18:07

La pista de l'Àliga del sector El Tarter de Grandvalira ha estat avui escenari d'un simulacre d'evacuació d'un accident greu per posar a prova el dispositiu d'emergències per a les Finals de la Copa del Món d'esquí alpí del mes de març. L'equip mèdic i d'evacuació està format per una trentena de persones, entre pisters, bombers, personal mèdic i altres professionals de l'estació.L'exercici s'ha dut a terme en dos punts de la pista de l'Àliga, al salt del gall i curvone, en ser valorats com els llocs on poden haver-hi caigudes més greus, ja que és el traçat que seguirà les proves de velocitat (descens i supergegant). D'altra banda, la pista de l'Avet del sector Soldeu, on es faran les proves tècniques (eslàlom i eslàlom gegant), tindrà un equip d'emergències més reduït, segons s'indica en nota de premsa.En cas d'emergència s'ha establert que els primers a intervenir seran els pisters, qui seran els encarregats de decidir si s'activen els equips mèdics. Aquests, al seu torn, decidiran el recurs d'evacuació segons la gravetat del corredor: per pista fins al centre mèdic d'El Tarter o fins al punt d'aterratge de l'helicòpter situat a l'aparcament d'El Tarter. En cas que es tracti d'un punt de difícil accés, el rescat anirà a càrrec dels bombers.