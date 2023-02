Actualitzada 14/02/2023 a les 05:39

La Fandjudo va celebrar la segona concentració de judo base de la temporada 2022-2023. Es van reunir un centenar d’infants de tots els clubs, dirigits per Dani Garcia com a tècnic de la federació, Joan Ramon Balsells com a tècnic amfitrió i Esteve López.