Actualitzada 13/02/2023 a les 06:48

L’Enfaf Construccions Modernes va perdre 1-4 contra el Can Parellada a la Primera Catalana femenina, i va sumar el quart duel seguit sense guanyar. Les visitants van avançar-se 0-3 en 57 minuts, i Ariana Gonçalves va escurçar diferències al tram final just abans que el Can Parellada anotés l’1-4 definitiu.