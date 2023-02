L'Enfaf Construccions Modernes torna de Salou amb un punt

Actualitzada 13/02/2023 a les 06:42

L’Enfaf Construccions Modernes va sumar un punt després d’empatar 2-2 contra l’FS Salou en el duel de la part alta de la Tercera Divisió espanyola. El duel va arrencar boig amb tres gols en tot just cinc minuts, amb els locals avançant-se al minut 3, Arnau Rodríguez empatant per a l’Enfaf al minut 7, i els tarragonins posant-se, de nou, a davant al minut següent. Xavier Ibáñez va empatar abans del descans, i el marcador ja no es va tornar a moure.Els tricolors ocupen la quarta posició, amb 28 punts, a set de la tercera plaça del Salou. L’Enfaf rebrà aquest dissabte, a les 18.30 h, l’Esparreguera, novè classificat.