Golejada de l'Atlètic Escaldes per seguir líder

Actualitzada 13/02/2023 a les 06:46

L’Atlètic Escaldes es manté líder de la Lliga Multisegur Assegurances després de golejar per 6-1 la UE Sant Julià. Els escaldencs van avançar-se amb gols d’Agüero i Casadesús a la primera meitat, i també van marcar Guillaume i Sagués, dos cops cadascun.La segona posició continua sent per a l’FC Santa Coloma, que ara és a tres punts del líder després d’empatar sense gols al derbi contra la UE Santa Coloma. Just al darrere hi ha l’Inter Escaldes, amb 32 punts, que ahir va empatar davant la Penya Encarnada (2-2) amb gols de De la Torre i Domi per als escaldencs i Piloto i Martins per a la Penya. Finalment, al duel de la meitat baixa de la taula, la UE Engordany va vèncer 1-2 l’FC Ordino. Marc Pujol va fer avançar els escaldencs, Coro va empatar de penal, i un gol de Nájera al final va decantar el partit.