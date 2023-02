De Ridder guanya el títol elèctric de les Crèdit Andorrà GSeries

Actualitzada 13/02/2023 a les 06:43

Guillaume de Ridder va proclamar-se campió de les GSeries E, la categoria reina de les Crèdit Andorrà GSeries, que tenia per primer cop una modalitat cent per cent elèctrica. El belga, que va dominar de principi a fi el certamen, va endur-se també l’última cursa, i va superar a la general Raül Ferré i Viktor Vranckx.Pel que fa a la resta de categories, el francès Dylan Dufas va completar la remuntada al Clio Ice Trophy de dues rodes motrius, i després de ser segon a l’última prova, va endur-se la general a davant de David Bouhet. En side by side, Joan Lascorz va repetir victòria a la quarta cursa, però José Roger va imposar-se a la classificació general amb 20 punts de marge. Finalment, als Ice Gladiators de motociclisme, Tito Rabat i Marc Font van guanyar les dues últimes curses, i aquest darrer va aconseguir la general.