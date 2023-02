Àxel Esteve serà el representant de la FAE a l'eslàlom del Mundial

Actualitzada 13/02/2023 a les 06:46

Àxel Esteve serà el representant de la FAE (Federació Andorrana d’Esquí) a l’eslàlom del Campionat del Món de Courchevel Méribel 2023, segons va anunciar ahir l’ens federatiu. Esteve i Àlex Rius es jugaven la plaça per a la cita mundialista, i finalment Esteve va ser l’escollit per córrer l’eslàlom d’aquest diumenge (encara no s’ha confirmat si haurà de córrer la qualificació dissabte). El director d’esquí alpí de la FAE, Roger Vidosa, va manifestar que “l’última gira de curses FIS, més les dues Copes d’Europa a Jaun, ens han confirmat que Àxel Esteve és el candidat en millor forma i més ben preparat per participar en els Campionats del Món”. Va afegir que “Rius és jove i segurament tindrà en el futur moltes altres ocasions per poder participar en un gran esdeveniment com és uns Mundials”.D’altra banda, Verdú es va entrenar ahir en el paral·lel amb què s’estrenarà al Mundial demà i dimecres.