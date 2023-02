Podi d'Oriol Olm a la Copa del Món juvenil

Actualitzada 12/02/2023 a les 13:08

Oriol Olm ha aconseguit pujar al podi amb una tercera posició a la primera Copa del Món juvenil d'esquí de muntanya de la temporada, celebrada a Crevacol (Itàlia). L'esquiador de la FAM ha estat tercer a la cursa vertical sub 20 amb un temps de 19'13", a 33" del primer classificat, l'austríac Nils Oberauer. En aquesta mateixa cursa, Marc Casanovas ha estat 16è.Pel que fa a la resta de corredors de la federaciuó, Lea Ancion ha estat 11a a la cursa sub 20 femenina, mentre que a la sub 18 masculina, Max Palmitjavila ha acabat vuitè, i Miquel Naudi ha aconseguit la 18a plaça.