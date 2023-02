L'FC Andorra mereix més però cau a València contra el Llevant (1-0)

Actualitzada 11/02/2023 a les 21:01

L'FC Andorra ha perdut al Ciutat de València davant el Llevant (1-0) en un partit on el conjunt tricolor ha merescut molt més. El gol de l'equip granota, afavorit per una errada en la sortida de Ratti, ha resultat decisiu tot i que el conjunt de Sarabia ha generat més, ha dominat en molts trams de partit i ha tingut un parell de bones opcions per poder aconseguir marcar. Valera, abans del gol del Llevant, i Bakis ja en la segona part han pogut signar una diana que hagués aportat un gram de justícia. Els números, però, son freds i la falta de definició es paga amb la cinquena derrota consecutiva i havent sumat només cinc punts dels darrers 30 en joc. Dimecres, l'Andorra tindrà una bona oportunitat de refer-se en la final de la Copa Catalunya contra el Badalona Futur.