Actualitzada 11/02/2023 a les 07:02

El jove futbolista andorrà Julen Sánchez va ser convocat amb la selecció catalana sub 14 per disputar el Campionat d’Espanya. Format a la UE Santa Coloma i l’Enfaf, aquest estiu va fitxar per l’Espanyol i aquesta temporada juga cedit al Gimnàstic de Manresa.