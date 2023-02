El MoraBanc Andorra es juga la Copa Princesa d’Astúries a domicili contra el Palència a partit únic

3.298 dies després, Zunder Palència i MoraBanc Andorra es veuen les cares en una final. En aquell cas, els llavors Quesos Cerrato Palència i River MoraBanc Andorra van disputar la final de la Copa Príncep d’Astúries al Poliesportiu, però avui es jugaran la Copa Princesa d’Astúries a partir de les 19.30 hores al pavelló municipal de Palència, amb el factor camp per als locals després d’haver acabat primers la primera volta de la LEB Or.



Morats i tricolors, que avui jugaran de groc, aparquen momentàniament la lluita per l’ascens directe a l’ACB a la recerca del primer títol de la temporada.