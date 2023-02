El MoraBanc Andorra perd la final de la Copa Princesa (74-69)

Actualitzada 11/02/2023 a les 22:08

El MoraBanc Andorra ha perdut la final de la Copa Princesa d'Astúries després de perdre 74-69 contra el Zunder Palència. Els tricolors han dominat el partit gairebé en tot moment, però en un mal últim període, els locals han pogut capgirar el duel i acabar sentenciant el partit al tram final per acabar-se enduent el títol.

Els tricolors han arrencat endollats amb Dos Anjos obrint el marcador, i marxant vuit amunt a l'equador del primer període gràcies a sis punts seguits de Micah Speight i una cistella de Llovet (5-13). Rafa Luz, baixa finalment per lesió, no ha pogut jugar, però sí que ho ha fet Tobias Borg, que ha reaparegut després de gairebé tres mesos al tram final del primer període. Speight seguia dinamitant el partit (ha fet 11 punts en 7 minuts al primer quart), i una bona irrupció d'Andric al tram final ha deixat el duel 15-22 al final del primer quart. Els homes de Lezkano han seguit duent el ritme del partit en quasi tot moment, i tot i algun tímid intent de reacció local, han estat els tricolors qui continuaven manant arribant a marxar 13 amunt (24-37) gràcies a un triple d'Speight, clar protagonista de la primera meitat amb 20 punts, però un parcial de 7-0 del Palència abans del descans, ha acostat els locals a sis punts (31-37), just abans de l'última acció de la primera meitat, una cistella d'Schreiner per marxar 31-39 als vestidors.

L'inici de la segona meitat s'ha endarrerit més de mitja hora pel trencament d'un dels taulers de les cistelles al descans. Als tricolors no ha semblat afectar-los aquesta aturada, recuperant els 10 punts de marge a la represa (33-43), però ràpidament els locals amb un 6-0 de parcial s'han situat a només quatre punts (39-43) i han obligat a Natxo Lezkano a aturar el partit a l'equador del tercer període. Felipe Dos Anjos mantenia als tricolors per davant (43-47) sent l'únic jugador del MoraBanc en anotar al tercer quart, mentre que el duel ha entrat en un intercanvi de cops amb els tricolors patint molt per anotar a nivell ofensiu i suant cada cistella, i tancant el tercer quart 49-53 amb quatre punts seguits.

A l'últim període, els locals han empatat, primer, el duel 53-53 només arrencar, i posterior-ment s'han posat per davant amb un triple de Germán Martínez (56-55), agafant el lideratge al marcador per primer cop des del 5-2 inicial. El MoraBanc, però, ha pogut sortir-se'n d'aquest moment complicat amb un triple de Johnny Dee, gairebé absent fins llavors, i una cistella de Maric per tornar a manar 56-60. Però els tricolors, que havien lluitat molt bé el rebot, han concedit molt per moments i han vist com els morats deixaven la final encarrilada amb un 9-0 de parcial per situar-se 67-60 a 2'22" pel final. La final semblava ja sentenciada, però els tricolors no s'han donat per vençuts i s'han situat a dos punts (68-66) a 55 segons pel final, però McGrew ha anotat un triple pels locals, i Borg n'ha fallat un altre a la següent jugada que semblava sentenciar el duel (71-66). Andric, amb un altre tir de tres, ha mantingut l'esperança viva fins a l'últim moment, però la victòria, i el títol, s'ha acabat quedant a Palència.