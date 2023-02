Cande Moreno acaba 22a al descens del Mundial

Actualitzada 11/02/2023 a les 13:13

Cande Moreno ha finalitzat en 22a posició el descens del Campionat del Món de Courchevel Méribel 2023. L'esquiadora arrencava amb el dorsal 24 de 29 participants, i ha arrencat bé, marcant el 15è millor registre al primer dels parcials, però poc a poc ha anat perdent un pèl de temps després de cometre un petit error. Al final, l'esquiadora de la FAE ha fet un registre d'1'30"15, a 2"12 de la suïssa Jasmine Flury, que s'ha proclamat campiona del món, acompanyada al podi per l'austríaca Nina Ortlieb, i la també helvètica Corinne Suter.Així doncs, Cande Moreno tanca la seva priemera participació a un Mundial absolut amb la 18a posició de la combinada, la 22a del descens, i sense poder acabar el supergegant, i ara tornarà a centrar-se en la Copa del Món, on reapareixerà a finals de mes amb un supergegant i un descens a Crans Montana (Suïssa). Pel que fa al Mundial, la propera setmana entren en escena les disciplines tècniques amb Joan Verdú disputant les qualificacions de paral·lel el dimarts, i la possible final el dimecres. La seva prova predilecta, el gegant, se celebrarà el divendres. A més, el dissabte es farà la qualificació d'eslàlom i diumenge la cursa, on Andorra tindrà un representant amb Àxel Esteve o Àlex Rius, a falta de la decissió final de la FAE.