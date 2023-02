30a posició de Cande Moreno a l'últim test de descens al Mundial

Actualitzada 11/02/2023 a les 07:00

Cande Moreno va finalitzar en 30a posició al tercer i últim test del descens cor­responent al Mundial de Courchevel Méribel 2023. L’esquiadora va fer un temps d’1’30”86, a 2”55 del millor temps, obra de la italiana Sofia Goggia. Moreno disputarà avui el descens amb què tancarà la seva primera participació en un Mundial a partir de les 11.00 hores, en una cursa en què arrencarà amb el dorsal 24 de 29 participants.D’altra banda, a la Copa d’Europa d’eslàlom de Jaun, a Suïssa, Àlex Rius va ser 37è i Axel Esteve no va acabar. A més, al supergegant FIS del Tarter la victòria va tornar a ser per al francès Gabin Janet, i Pere Cornella, 16è, va repetir com a millor esquiador andorrà.Pel que fa a altres disciplines, Roger Puig no va poder completar la Copa del Món de supergegant d’esquí paralpí després que li saltés la fixació al mur final. Puig disputarà avui una última Copa del Món. Per últim, l’equip d’esquí de fons amb Irineu Esteve i Carola Vila tanca avui una estada de preparació a Itàlia de cara al Mundial d’Eslovènia de final de mes.