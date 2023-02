Actualitzada 10/02/2023 a les 06:54

La Federació Andorrana de Futbol va fer ahir un reconeixement a Luis do Nascimento, Antoine Chiaramonti, Ainhoa Fernández, Andrés Vilanova, Rui Miquel Maciel, Joan Guiu i Bruno Filipe Parente, àrbitres internacionals nomenats per la UEFA per a aquest 2023.