La Copa que ho va canviar tot

La final guanyada el 2014, també contra el Palència, va suposar l’inici de la millor època del club, amb set temporades seguides a la Lliga ACB.

El 31 de gener del 2014 el Poliesportiu va omplir-se amb gairebé 2.000 persones (encara no s’havia ampliat la capacitat) per gaudir de la final de la Copa Príncep d’Astúries, en el que va ser el principi de la millor etapa de la història del club, que va seguir amb l’ascens a l’ACB aquell mateix any i amb set temporades consecutives a l’elit del bàsquet espanyol (a la primera etapa va estar-ne quatre) amb participacions europees i a la Copa del Rei i play-off incloses. Coses del destí, aquell triomf, del llavors River MoraBanc Andorra, va ser contra el Quesos