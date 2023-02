Eder Sarabia admet que inconscientment hi ha inquietud per veure's avall

Actualitzada 10/02/2023 a les 06:52

El tècnic de l’FC Andorra, Eder Sarabia, va admetre ahir que “inconscientment no és el mateix veure’t amunt que avall, i que per molt que vulguis focalitzar-te en coses importants i allò que puguis controlar tens una mica aquesta inquietud”, amb relació a la mala ratxa de l’equip tricolor després de quatre derrotes seguides i veure’s a cinc punts del descens. A més, va destacar que “hem de saber gestionar aquesta pressió i demostrar que estem preparats jo com a entrenador i la resta de l’staff i jugadors per seguir mereixent estar en aquesta categoria”.L’equip va fer nit ahir a Tarragona i aquest mateix matí seguirà el viatge cap a València per enfrontar-se demà al Llevant. Els tricolors faran avui un últim entrenament a terres valencianes.