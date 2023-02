Vinyes obrirà el 2023 amb el Ral·li Lloret històric

Actualitzada 09/02/2023 a les 05:55

Joan Vinyes arrencarà el 2023 de manera atípica amb la disputa del 10è Ral·li Lloret dintre de la categoria de vehicles històrics, en la que és la primera prova del Campionat de Catalunya de l’especialitat. El pilot farà tàndem amb Jordi Mercader com a copilot en una prova que arrencarà demà i que tindrà un total de 589,33 quilòmetres, 177,22 dels quals seran cronometrats, i prendrà part en la prova amb un Seat Ibiza Kit Car de l’equip Baporo Motorsport.Sobre aquesta estrena de campanya, Vinyes va assenyalar que “començar la temporada sense la pressió de lluitar pels punts d’un campionat sempre és un avantatge”, i va agregar que “després de més de tres mesos sense competir en un ral·li el nostre objectiu principal serà recuperar el ritme i la rutina de les jornades de competició”. Per últim, el pilot va destacar que “amb tot, competirem per estar tan amunt com sigui possible en la classificació”.