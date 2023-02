El Sideco Encamp, amb vuit punts de marge al play-off

Actualitzada 08/02/2023 a les 06:17

El Sideco FC Encamp, vigent campió de la Lliga Viatges Pantours, encetarà el play-off pel títol amb vuit punts de marge respecte al Ranger’s. La FAF va realitzar ahir el sorteig del play-off pel títol i els encampadans obriran aquesta lligueta de sis jornades contra l’FS La Massana, mentre que l’altre duel serà entre Ranger’s i PVE 93, en matxs programats per a la propera setmana. Pel que fa al play-off per la permanència, el disputaran Madriu, UE Santa Coloma, Extremenya i CFS Pas de la Casa.També ahir va sortejar-se el quadre dels quarts de final del Memorial Canut, que va tenir el duel entre FS La Massana i PVE 93 com a partit més destacat.Per últim, la federació va realitzar ahir el sorteig del play-off d’ascens de la Lliga Unida, que arrencarà a l’abril, i que va deparar els duels entre FS La Massana i l’FC Pas de la Casa, Ranger’s i Esperança d’Andorra, i FC Encamp i Atlètic Amèrica. A més, el Carroi descansarà en aquesta primera de les set jornades de lligueta.