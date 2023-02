Demostracions de riders reconeguts a l'Alpha Space

Trobada de riders per l'Alpha Space

Actualitzada 08/02/2023 a les 19:18

L'edició de neu de l'Alpha Space d'Escaldes-Engordany comptarà amb la participació de riders destacats com Henrik Harlaut, Paula Benito, Carlos Ruiz, Noah Albadalejo, Cande Ventura, Xavi Rodríguez i Carlos Navio. El conseller de Joventut del comú, Joao Lima, ha explicat avui en roda de premsa que ja s'han inscrit el 80% del màxim dels participants que es poden apuntar a la competició, que tindrà lloc el 18 de febrer, de les 12 a les 22 hores al carrer dels Veedors, al Prat del Roure.Fernández recorda que poden participar majors de 12 anys amb nivell avançat en freestyle, tant en snowboard com en freeski. La competició serà en format jam session de 2/3 bateries d'un màxim de 20 riders, 45 minuts per bateria i en grups mixtes de modalitats segons el comú. A més, l'Alpha Space inclou una competició d'snowboard, una de freeski i una d'snowskate, un híbrid entre snowboard i skatboard.