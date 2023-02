Cande Moreno no acaba el supergegant del Mundial

Actualitzada 08/02/2023 a les 12:54

Cande Moreno no ha completat el supergegant del Mundial de Courchevel Méribel 2023 després de saltar-se una porta a la meitat del recorregut. L'esquiadora de la FAE ha arrencat bé amb agressivitat a la part alta de la pista, situant-se 19a al primer parcial, però posteriorment ha perdut temps i era 29a al següent punt cronometrat. En un dels revolts del tram mig del circuit, Cande ha marxat llarga i s'ha acabat saltant una porta, quedant-se sense opció de completar el recorregut. La victòria al supergegant ha estat per la italiana Marta Bassino, que s'ha proclamat campiona del món, seguida per Mikaela Shiffrin i Cornelia Huetter.Moreno se centrarà ara amb el descens, amb el segon i tercer entrenament demà i divendres, i dissabte disputarà la cursa d'aquesta especialitat per tancar la seva primera participació en un Campionat del Món.