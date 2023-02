L'Andorra busca alternativa a Prada de Moles

Actualitzada 07/02/2023 a les 06:48

Representants del Govern, la ministra d’Esports, Sílvia Riva, i el secretari d’Estat d’Esports, Justo Ruiz, es van reunir ahir a l’edifici administratiu amb la cúpula de l’FC Andorra, amb el president, Ferrán Vilaseca, i el director general, Jaume Nogués, al capdavant. Exposada fa uns dies la impossibilitat a construir el nou estadi a Prada de Moles i descartada definitivament aquesta ubicació, l’executiu i el club tricolor van mantenir una primera trobada per conèixer en quin punt es troba el projecte i les intencions i les passes a seguir.Per una banda, els representants de l’FC Andorra van comunicar formalment al Govern la renúncia a Prada de Moles i els motius que els van portar a trencar el projecte, i van remarcar la voluntat de no portar l’entitat fora del Principat. En aquest sentit, el club porta cert temps treballant per trobar un nou emplaçament on construir el futur estadi, una intenció que Riva i Ruiz van recollir, a la vegada que van demanar celeritat en la decisió. Pel que fa a la durada del conveni per la cessió de l’Estadi Nacional a l’FC Andorra, no s’ha avançat gaire més, tot i que és un tema que segueix en estudi i sobre la taula i, de moment, es mantenen els dos anys.D’altra banda, i en el terreny esportiu, a Eder Sarabia se li amunteguen les lesions en defensa. Fora de combat Adrià Vilanova i Martí Vilà per un llarg període, s’ha d’afegir la baixa de Dani Morer per dos mesos. El lateral dret pateix un trencament al bíceps femoral de la cama esquerra.