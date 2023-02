Albert Llovera assegura que abandonar el Dakar “no va ser cap decepció”

Actualitzada 07/02/2023 a les 06:47

Albert Llovera ha reconegut que veure’s obligat a abandonar el Dakar a la segona etapa “no va ser cap decepció”. En una entrevista al programa Parlem-ne, de Diari TV, el pilot explica que “són coses que poden passar, tot i que el que no entra en les previsions mai és que entri una pedra per un lloc on no havia d’entrar, es quedés allà i buidés l’oli del diferencial”. En aquest sentit, exposa que “és pitjor tenir un accident real o patir alguna malaltia greu. Això entra dins del que et pot passar quan ets pilot. Ni estic decebut ni em va caure, ni de bon tros, el món a sobre. Hi ha coses pitjors a la vida”.L’andorrà lamenta només poder fer dues etapes “perquè estàvem treballant moltíssim amb la Margot [Llobera] i tot l’equip i et sap més greu pels patrocinadors i tota la gent que et dona suport”. Llovera afegeix que la present edició del Dakar “ha estat complicada, però és el ral·li més dur del món i tot plegat entra dins de la normalitat; molta sorra, pedra, dunes trencades... i saps que et pot tocar”.