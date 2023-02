Les finals de la Copa del Món escalfen motors

Actualitzada 06/02/2023 a les 12:52

El Centre de Congressos d'Andorra la Vella ha acollit aquest matí la presentació de les finals de la Copa del Món que se celebraran en 34 dies, entre el 13 i el 19 de març als sectors de Soldeu i el Tarter de Grandvalira, amb la novetat principal que les línies d'autobusos L3 i L4 seran gratuïtes entre les 8.00 i les 18.00 hores els dies que hi hagi curses (del dimecres 15 al diumenge 19 de març). Esportivament, els tècnics responsables estan en el tram final de preparació de les pistes, i una de les novetats d'enguany és que els traçats de velocitat a la pista Àliga seran iguals pels homes i les dones.Una altra de les novetats d'enguany serà que les entrades seran de pagament, es destinarà un 5% de les recaptacions a projectes socials, tot i que els voluntaris, més de 350, en tindran quatre per dia gratuïtes a la seva disposició. Sobre aquesta circumstància, el director general de SETAP365, David Hidalgo, ha manifestat que "ho fem per ordenar l'accés a les graderies, perquè el 2019 vam tenir molta més gent de la que esperàvem", mentre que sobre el ritme de venda ha assenyalat que "estem al 12 o 15% cap de setmana, i una mica menys entre setmana, comptant que la campanya forta serà les setmanes abans".Durant la presentació, que ha comptat amb una àmplia representació institucional encapçalada pel cap de Govern, Xavier Espot, s'ha retransmès en directe la baixada de Cande Moreno al supergegant de la combinada alpina del Mundial de Meribel-Courchevel, on ha acabat en 25a posició.