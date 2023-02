Lea Anción aconsegueix una nova segona plaça

Actualitzada 06/02/2023 a les 06:43

Lea Anción va tornar a signar una segona posició a la Individual Race al Campionat d’Espa­nya de Panticosa. L’esquiadora de la FAM, de categoria sub 20, ha arrodonit així un molt bon cap setmana per a la delegació andorrana. Anción va entrar per darrere de l’espanyola Maria Ordoñez, que va fer un temps d’1 h 21’55”, únicament 3’45” per davant de l’andorrana.També en categoria sub 20, Marc Casanovas va signar l’11a posició i en en sènior, Adrià Bartumeu va repetir la mateixa posició de la Vertical i va acabar en el setè lloc a la individual. En la categoria sub 18, Miquel Naudi va aconseguir ser el millor andorrà i va facturar una esplèndida sisena posició, mentre que, finalment, els seleccionats per a la competició, Xavi Celades i Adrià Isal, van completar la Vertical de Panticosa en una novena i una 17a posició, respectivament, fent també una molt bona cursa.