La UE Santa Coloma derrota l'Atlètic Escaldes

Actualitzada 06/02/2023 a les 06:44

L’Atlètic Escaldes va perdre ahir la imbatibilitat davant la UE Santa Coloma i va caure per 2 a 0, tot i que segueix líder de la Lliga Multisegur. Els gols de Jordan Gutiérrez (20’) i de Faysal (80’) van atorgar el triomf als colomencs i permeten estrènyer la part alta de la classificació, amb només quatre punts de diferència entre els tres primers. La sorpresa de la jornada 16 la va protagonitzar, sens dubte, l’FC Ordino, amb la victòria davant l’Inter Escaldes (0-1) amb un gol d’Alberto Rabasso al minut 35. Els ordinencs van saber defensar l’avantatge i van trencar la ratxa dels escaldencs, que no perdien des de l’octubre i que sumaven 26 punts dels darrers 30 disputats. Per part seva, l’FC Santa Coloma segueix ferm en la lluita pel lideratge, es troba a només un punt i va superar la Penya Encarnada per 3 a 2 amb gols de Gerard, Eloy Gila i Maksim. En el darrer partit de la jornada, la UE Engordany va guanyar el cuer, elSant Julià (2-0).