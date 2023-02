El VPC pateix la primera derrota de la temporada

El VPC Andorra va pagar molt cara una sortida no gaire lluïda i va perdre el primer partit de la temporada a la Divisió d’Honor Catalana, contra la Santboiana C, per 17 a 20. L’equip de Dani Raya, que tenia moltes baixes, es va veure al primer tram amb un 0 a 10 en contra, amb un assaig i un xut a pals del conjunt català i havent de nedar contracorrent. El VPC va retallar per mitjà d’Antoine Coma, però els visitants van tornar a ampliar la distància amb un segon assaig, però el quinze de Dani Raya va segellar