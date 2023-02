Cande Moreno debuta avui al Campionat del Món amb la combinada

Actualitzada 06/02/2023 a les 06:46

El Campionat del Món de Courchevel-Méribel comença avui, amb Cande Moreno a la cursa combinada. La cita s’iniciarà amb el supergegant a les 11.00 hores i continuarà amb l’eslàlom a partir de les 14.30. L’andorrana, que afrontarà una cursa que no és la seva especialitat, correrà amb el dorsal 10. Cande va entrenar ahir el supergegant i en eslàlom en una pista alternativa a la que avui es trobarà en carrera. “La veritat és que l’eslàlom no és una disciplina que entreni gaire. És el tercer dia d’eslàlom que faig aquest any, però són sensacions prou correctes”, va indicar l’andorrana. A més, va afegir que “tot i que m’hauria agradat entrenar-la més, arribo així a la carrera i faré el millor que pugui. Les sensacions no són dolentes”.